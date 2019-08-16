أخبار مصر | الأوقاف: انطلاق عملية توزيع لحوم الأضاحي على المواطنين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: انطلاق عملية توزيع لحوم الأضاحي على المواطنين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم الجمعة، عملية توزيع اللحوم في محافظة القاهرة، حيث تم توزيع ألف طن على مليون أسرة من المستحقين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف، وقيادات وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة.

من ناحية أخرى افتتحت وزارة الأوقاف (20) مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالي عدد المدارس إلى (1040) مدرسة قرآنية.

وأوضحت الوزارة أن افتتاح تلك المدارس القرانية يأتي فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان، وتعلم علوم القرآن، خاصة مع بدء الإجازة الصيفية وحماية الشباب والنشء من الفكر المتطرف.