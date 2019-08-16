أخبار مصر | تصل لـ44 درجة.. مفاجأة في طقس غدا السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصل لـ44 درجة.. مفاجأة في طقس غدا السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف ليلًا.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد الى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، كالتالي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

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الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.