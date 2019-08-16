أخبار مصر | محافظ القاهرة: ضبط 5 طن لحوم ودجاج فاسدة قبل توزيعها بالأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: ضبط 5 طن لحوم ودجاج فاسدة قبل توزيعها بالأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لمدير مديرية التموين، بضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطن القاهري.

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، من ضبط 660 كيلو دجاج مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات وتحرير محضر رقم 3207 قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث، وذلك للبيع دجاج مجمد بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي الحيازة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

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وقال اللواء عبدالنعيم حامد محمود، القائم بأعمال مدير المديرية، إن الحملات تمكنت من ضبط 1.5 طن لحوم مختلفة علي ذمه المحضر رقم 8895 قسم شرطة السيدة زينب غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، وقد تم التحفظ أيضا علي 700 كجم كبده منهية الصلاحية.

وأشار الدكتور عبد النعيم حامد، أن الجهات الرقابية بالمديرية حررت محضر ضد صاحب ثلاجة وحيازته 3.25 طن لحوم منتهية الصلاحية ومواد غذائية بدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ولفت إلى أنه تم تحرير محاضر لأصحاب المحال لمخالفتهم القانون 281 سنة 1994 والقرار 113 لسنة 1994 وتم عرضهم علي النيابة للتصرف.

