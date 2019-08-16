شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يدين تفجير مسجد في مدينة «كويتا» الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية التي وقعت في أحد المساجد بمنطقة «كجلاك» في مدينة «كويتا» الباكستانية؛ والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين، إثر وقوع الانفجار.

وأكد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الجمعة أن جماعات التطرف والإرهاب لا اعتبار عندهم لحرمة الدماء ولا لحرمة بيوت الله التي تقام فيها الصلوات ويُعبدالله فيها، ليصدق فيهم قول الله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى باكستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.