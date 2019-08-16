شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين يترأس وفدا دبلوماسيا لزيارة قلعة قايتباي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة الصياد مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية أن وفد دبلوماسي صيني رفيع المستوى برئاسة لياو لي تشيانغ سفير الصين في مصر ضم كلا من اللواء يوى هايبوه الملحق العسكري الصيني في مصر وجياو لي ينج قنصل عام الصين في الإسكندرية زار قلعة قايتباى مساء الجمعة .
وأوضح «الصياد» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم – أن الوفد الذي ضم 3 أفراد تفقد منطقة الاسوار والبرج الرئيسى ومنطقة السراديب الساحلية بالقلعة واعجب بما شاهده في القلعة مشيراً إلى أن الزيارة استمرت قرابة ساعة .
وأشار إلى أنه قدم شرحاً وافياً للوفد عن تاريخ القلعة باعتبارها الحصن الرئيسى لمحمد على ضد الغزاة مشيراً إلى أن الوفد الصيني شبة قلعة قايتباى بسور الصين العظيم .
ولفت إلى أن القلعة شهدت زحاماً كبيراً في أيام عيد الاضحى المبارك حيث سجلت اقبالا تاريخيا خاصة اليومين الأخيرين من الاجازة من الاجانب والمصريين .
وأضاف أن الزيارات خلال العيد تركزت في معرض الاحياء البحرية المرفق بالقلعة والسور الخارجى والحواصل والبهو مشيراً إلى أن الاجراءات الأمنية المشددة وتواجد شرطة السياحة والمراقبين أدى إلى عدم تسجيل حالة تحرش واحدة أو شغب خلال الاحتفالات بالعيد .
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