شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. السيسي يفتتح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، السبت، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

كان الرئيس السيسي قد حرص على تفقد مشروعات الصوب الزراعية بالطائرة أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومقرها قاعدة محمد نجيب العسكرية.

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وافتتح الرئيس السيسى المرحلة الأولى من مشروعات الصوب الزراعية المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح في فبراير من العام الماضي، وتأتى في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ويعد هذا المشروع هو الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

كما أنه مشروع من المشروعات القومية ويشارك فيه عدد من الجهات، ويهدف لإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلًا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة، الخالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.