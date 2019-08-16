شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لتحويل سيارتك لـ "مطعم متنقل".. تعرف عليها وابدأ مشروعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر وزارة التنمية المحلية، تراخيص عمل وحدات طعام متنقلة، لتشجيع الشباب وحثهم على العمل، وفقًا للقرار الوزارى بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018.

”الخليج 365” يقدم فى النقاط التالية خطوات وشروط الحصول على ترخيص تحويل سيارة لـ"مطعم متنقل"، كما يلى:

تقديم طلب الترخيص مرفقاً به بطاقة الرقم القومى سارية وصحيفة الحالة الجنائية حديثة وشهادة صحية الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً .

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