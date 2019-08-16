شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستعرض خطط عمل الفروع لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خطط عمل الفروع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لموسم جمع قش الأرز ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

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واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال عدد من المحاور المحددة أبرزها إجراءات التنسيق مع المحافظات المعنية لاستصدار قرارات بوقف الأنشطة الملوثة وتنفيذ برامج فحص عوادم المركبات والتفتيش على المنشآت الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وكذلك السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، بالإضافة إلى دور الوزارة في التنسيق مع وزارة الزراعة لجمع وتدوير قش الأرز، وكذلك توعية الفلاحين بكيفية التعامل الأمثل مع قش الأرز.

وأكدت وزيرة البيئة على دور الأفرع الإقليمية في العمل البيئي باعتبارها الأذرع الحقيقية للوزارة بالمحافظات، وخاصة فيما يتعلق بإدارة عدد من الملفات الهامة، ويأتي في مقدمتها التفتيش على المنشآت الصناعية ومتابعة المحاضر القانونية، وآلية عمل المعامل بالفروع بالتنسيق مع المعمل المركزي، وكذلك تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التعامل بشكل فوري مع طلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها حتى يشعر المواطن بالتحسن المطلوب على أرض الواقع، مشددة على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لزيادة الوعي البيئي في مختلف المجالات البيئية لدى كافة فئات المجتمع.