شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة إدارة الوافدين بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، حول الأنشطة التي قامت بها الإدارة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار مبادرة «ادرس في مصر».

وأشار التقرير إلى أن الإدارة قامت بتنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات بالجامعات المصرية (مدينة السادات، الإسكندرية، الزقازيق، عين شمس، حلوان، المنصورة، بنها، وأسيوط) حول قواعد القبول والإجراءات الجديدة في تسجيل وقبول الطالب الوافد، وكيفية تيسير التواصل بين إدارة الوافدين بالوزارة، وإدارات الوافدين بالجامعات، وعرض سياسات جذب الطلاب الوافدين وكذا أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

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وأوضح التقرير أن ورش العمل تناولت عرض الخدمات المقدمة من الإدارة للطلاب الوافدين، ورفع الوعي بأهمية الطالب الوافد في تقدم التصنيف الدولي للجامعات، وتعظيم مواردها، وكقوة ناعمة لمصر بالخارج، وكذلك كيفية التعامل مع الثقافات الأخرى وتقديم أفضل خدمة تعليمية وثقافية واجتماعية ورياضية للطالب الوافد؛ لتقليل الشعور بالاغتراب، وتذليل أية عقبات تحول دون تقدمه الدراسي، فضلاً عن شرح إجراءات القبول الجديدة للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا.

وتناول التقرير آليات التقدم للحصول على المنح المقدمة من جمهورية مصر العربية للطلاب الوافدين في إطار اللائحة المعتمدة والمنظمة للقبول في هذه المنح بالجامعات المصرية، وكذلك عرض تصور للهيكل التنظيمي المقترح لمكتب رعاية الطلاب الوافدين بالجامعات يتبع مكتب رئيس الجامعة مباشرة.

وأفاد التقرير أن من أهم مخرجات هذه اللقاءات مد قنوات التواصل المباشر بين إدارات الوافدين بالجامعات، والإدارة المركزية بالوزارة، وتنظيم التواصل الإداري الرسمي مع الوزارة والملحقيات الثقافية، والتأكيد على أهمية رفع كفاءة القوة البشرية بإدارات الوافدين بالجامعات لتقديم أفضل خدمة للطالب الوافد، بالإضافة إلى لقاءات مع الطلاب الوافدين بشكل مستمر لقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة، والتعرف على احتياجاتهم بشكل دوري، وكذلك التوجيه بأهمية الاستعداد للعام الدراسى الجديد بتنظيم يوم تعريفى للطلاب الوافدين للتعريف بميثاق الطالب الجامعي والحقوق والواجبات، والثقافة المصرية، وعمل جولة بالجامعة للتعريف بالخدمات المقدمة للطالب.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رشا كمال أن الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين ستعقد مثل هذه اللقاءات وورش العمل خلال أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل بالتعاون مع باقي الجامعات المصرية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة في جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر، وكذلك تنظيم (يوم الخريج) للطلاب الوافدين الذين تخرجوا من الجامعات المصرية وتبوأوا مناصب قيادية فى دولهم، وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية.