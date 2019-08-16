شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، في توزيع لحوم صكوك الأضاحى في محافظة القاهرة، على أن يتبعها التوزيع لاحقا في باقى المحافظات على مستوى الجمهورية.

حضر توزيع لحوم صكوك الأضاحى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف، وقيادات وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة، لتتابع بعد ذلك عمليات التوزيع لألف طن على مليون أسرة من المستحقين على مستوى الجمهورية.

Advertisements

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي

وقال «جمعة» إن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام سيغطي مليون أسرة، وإنه تم الاتفاق مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على رفع عدد رؤوس الأضاحي من خمسة آلاف رأس إلى ستة آلاف رأس من البقر بواقع ألف طن لحوم لتغطية مليون أسرة.

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي

وأضاف: «تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد، استعداداً لانطلاق عمليات التوزيع».

وكانت غرفة عمليات توزيع لحوم الأضاحى، والتى شكلها وزير الأوقاف، برئاسة رئيس قطاع شؤون المديريات الإقليمية، قد اجتمعت وقررت البدء بتوزيع 75 طن لحوم صكوك الأضاحى اليوم الجمعة.

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي

وتستمر غرفة العمليات في عملها بتوزيع لحوم الأضاحى تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات، حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحى، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي