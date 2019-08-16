شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سلامة: لا تسطيع أي سفينة أن تبحر بدون علم أو علمين مختلفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا للقانون الدولي للبحار والتشريعات البحرية لكافة دول العالم لا تستطيع سفينة أيا ما كان نوعها أن تبحر دون علم أو بعلمين مختلفين، مشيرا إلى أنه في 29 مايو الماضي، تم إسقاط العلم والجنسية والتسجيل والاسم للسفينة البنامية (المالك والشاحن والشحنة إيرانية).

وأضاف «سلامة»، لقد اضطرت إيران لرفع علمها على السفينة وهنا صارت جنسية السفينة إيرانية بعد إعادة التسجيل في دولة السفينة (الحقيقية) إيران وليست بنما (دولة المجاملة التمويهية).

وتابع: «لا تستطيع إيران أن تبدل الطاقم الذي احتجز لأكثر من شهر بأي طاقم أجنبي، حيث حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أي بحارة من تشغيل هذه السفينة وإلا سيحظر دخولهم الأقاليم الأمريكية البحرية والبرية والجوية».