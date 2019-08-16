شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة القليوبية " تكرم فرد أمن عثر على 40 ألف جنيه بمستشفى وسلمها لمالكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، محمد شريف ، فرد أمن بمستشفى حميات طوخ بالقليوبية لأمانته ، إذ عثر الحارس على حقيبة بها 40 ألف جنيه وسلمها لمالكها .

وأكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه فور معرفته بالموقف الذى قام به فرد الأمن بمستشفى حميات طوخ، توجه إلى المستشفى خلال حملة مرور على المستشفيات والوحدات الصحية، وتم تكريم فرد الأمن لأمانته والتأكيد على موقفه الإنسانى المشرف

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ومن ناحيته قال محمد شريف، فرد أمن مستشفى حميات طوخ، أنه بعدما عثر على الحقيبة ، قام على الفور بالبحث عن صاحبها من خلال كاميرات المراقبة بالمستشفى وبالفعل تم إيصال المبلغ له وتنازل عن حقه الشرعى لمعرفته أن المبلغ لشخص يحتاج لإجراء جراحة عاجلة.



وكيل صحة القليوبية يكرم فرد أمن



وكيل صحة القليوبية يكرم فرد أمن