شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برنامج فشنك يكشف كيفية صناعة التقارير المفبركة ودورها بنشر الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "فشنك" عبر شاشة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى تامر الخشاب، لكشف لصناعة التقارير الكاذبة والملفقة التى تقوم بها قنوات الإخوان عبر شاشاتها من الخارج ، من أجل استخدامها فى خدمة قضية الجماعة الإرهابية .

ووضح "الخشاب" كيفية عمل التقارير واستخدام المونتاج فى اللقطات التى تخدم قضيته، وحجب الحقائق عن المشاهدين، وذلك لتعزيز وجهة نظره على حساب المهنية، وكيف تقوم هذه القنوات بصناعة الوهم من خلال الاعتماد على المونتاج بالطرق غير المشروعة، من أجل خدمة إعلام الشر.

وفى تجربة عملية فى الشارع المصرى، قامت كاميرا البرنامج، بإجراء هذه التجربة من خلال تصوير تقرير وعمل مونتاج له على غرار ما يقوم به إعلام الإخوان، والتى تبثها عبر قنواتهم، وهذه التجربة رصدت كيف يتم فبركة الحقائق، وبث الأكاذيب والادعاءات من خلال الاعتماد على المونتاج، من أجل التأثير على المواطن وشحنه بأفكار سلبية، وكيف يتم تمويل إعلام الشر من دول معادية من أجل التأثير على المواطن.

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