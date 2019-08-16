شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد حكومة زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شرطة زيمبابوى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة فى وسط العاصمة هرارى، اليوم الجمعة.



الاحتجاجات فى زيمبابوى

ووفقا لموقع abcnews، تجمع المئات من المتظاهرين فى ميدان الوحدة الإفريقية، على الرغم من الحظر الذى فرضته الشرطة على الاحتجاج الذى أيدته المحكمة العليا فى زيمبابوى.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، الذى اجتاح الساحة المركزية لتفريق المتظاهرين الذين فروا هاربين إلى الشوارع الجانبية، وألقت الشرطة القبض على العديد من المتظاهرين وضُرب عدد قليل من الأشخاص على أيدى الشرطة.

واشار الموقع، أن المتظاهرين رددوا الهتافات المناهضة للحكومة، منها "اخترت الموت من أجل زيمبابوى" وغيرها من الهتافات.



هروب المتظاهرين

وجاءت المصادمات بعد أن أيدت المحكمة العليا فى زيمبابوى الحظر الذى فرضته الشرطة على احتجاج المعارضة. رفضت المحكمة فى وقت مبكر يوم الجمعة الطلب المقدم من حزب التغيير الديمقراطى المعارض لإعلان أن الاحتجاج المخطط له قانوني.



أحد المصابين خلال التظاهرات

على الرغم من تجمع المحتجين ، بقى الكثير من سكان هرارى خارج الشوارع والمحلات مغلقة لتجنب أى مشكلة محتملة.

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احتجاجات فى زيمبابوى

وكان حزب المعارضة، خطط للاحتجاجات السلمية للضغط على الرئيس إيمرسون منانجاجوا، لإنشاء سلطة انتقالية لمعالجة المشكلات الاقتصادية وتنظيم انتخابات ذات مصداقية، وقالت المعارضة إن الاحتجاجات ستمتد إلى مدن أخرى الأسبوع المقبل.



احتجاجات زيمبابوى



احتجاجات زيمبابوى



متظاهرون يحملون أحد المصابين



احتجاجات زيمبابوى



احتجاجات زيمبابوى



الشرطة تواجه المحتجين



شرطة زيمبابوى