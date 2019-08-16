شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف أكثر من 5 سنوات..مطار سبها الدولى يستقبل أول رحلة للخطوط الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار سبها الدولى، اليوم الجمعة، أول رحلة ركاب على متن طائرة الخطوط الليبية، قادمة من مطار بنينا فى مدينة بنغازى شرق البلاد، بعد أكثر من خمس سنوات من الإغلاق. Advertisements وتباشر الخطوط الجوية الليبية رحلاتها من وإلى مطار سبها الدولى بعد توقف الملاحة الجوية به لسنوات بعد أن تم تأمين المنطقة، وإجراء عمليات الصيانة الضرورية لمرافق المطار.

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