شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدين تفجير مسجد فى مدينة "كويتا" الباكستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية العملية الإرهابية التى وقعت فى أحد المساجد بمنطقة "كجلاك" فى مدينة "كويتا" الباكستانية؛ والتى أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين، إثر وقوع الانفجار.

وأكد علام فى بيان اليوم، أن جماعات التطرف والإرهاب لا اعتبار عندهم لحرمة الدماء ولا لحرمة بيوت الله التى تقام فيها الصلوات ويُعبد الله فيها، ليصدق فيهم قول الله تعالى: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِى خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنيَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْى وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

وتوجَّه مفتى الجهورية، بخالص العزاء والمواساة إلى باكستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.