شكرا لقرائتكم خبر عن "اطلب الميه تطلع لك".. تعرف على قصة "عين السرور" أبرز معالم الصحراء البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكايات السحر والأساطير فى مصر لا تنتهى، فأينما ذهبت لا تٌبهرك فقط مناظرها الطبيعية الخلابة، ولكن أيضا الحكايات الأسطورية وراء كل مكان فى أرض مصر.

إحدى الأساطير تجدها فى قلب الصحراء الغربية حيث محمية الصحراء البيضاء، حيث تجد "عين السرور" السحرية، وهي عين جوفية تضخ مياها عذبة موجودة داخل محمية الصحراء البيضاء، شمال مدينة الفرافرة.

الغريب فى تلك العين أنها تظل جافة طوال الوقت لايوجد بها مياه، الى أن يقترب منها كائن حى سواء إنسان أو حيوان، فتبدأ الأرض تخرج منها مياهها حتى تمتلئ العين بالمياه طبيعيا، حتى يستخدمها الكائن الحى سواء للشرب او الاستحمام، وبعد ان يمضى تعود إلى حالة الجفاف تدريجيا مرة اخرى.

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تلك الظاهرة الغريبة فريدة من نوعها ولا توجد فى أى مصدر مائي في العالم، وتقول التفسيرات لهذه الظاهرة أن الأرض فى هذه المنطقة تشبه قطعه الإسفنج، فى باطنها مخزن مياه جوفيه وكلما تم الضغط على الأرض والمشى حول العين السحرية، يتم الضغط على الارض لتخرج المياه المخزنة فى باطنها تدريجيا.

وعين السرور لا تبخل على أى كائن حى بمياهها، حيث تقوم بضح المياه حتي لو طائر، فتخرج مياهها فورًا، سواء بالليل أو النهار.