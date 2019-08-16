شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تحديد حجم فيضان نهر النيل نهاية شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الموارد المائية والرى، انه من المبكر الحديث عن حجم فيضان نهر النيل لهذا العام حيث اننا مازلنا فى بداية السنه المائية التى بدأت فى الاول من أغسطس وأن حجم الفيضان يتحدد نهاية شهر أكتوبر.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه يتم المتابعة المستمرة لإيراد النهر الوارد الى مصر من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والأجهزة الأخرى المعنية بالفيضان والتابعة للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تهيب وسائل الإعلام بتحرى الدقة بخصوص البيانات المتعلقة بالفيضان وبالشأن المائى والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وعن اجتماعات اللجنة العليا لإيراد النهر .

وكانت اخبار قد انتشرت على بعض الصحف المواقع الإخبارية حول حجم فيضان نهر النيل هذا العام حيث ذكرت أن النيل يترقب فيضانًا عاليًا .