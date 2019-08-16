شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات بنسبة 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب ستكون بنسبة 10% فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية بتنسيق 2019.

وأوضح عطا لـ"الخليج 365"، أن ثلثى هذه النسبة سيكون للشهادات الفنية "نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية" ودبلوم المعاهد الفنية "نظام الثانوية + سنتان" والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.