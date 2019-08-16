شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الإتحاد القادمة من أبوظبى اشتبه محمد موسى مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من إيطاليا ترانزيت أبوظبى القاهرة.

وبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع أجنبيه تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة الأستاذ يوسف الحشاش مأمور الفحص فبين وجود أجسام متماثلة ومعتمة فتأكد الإشتباه.

وبالعرض على حسن خلف مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أماني عبدالله مأمور الحركة تحت إشراف هانى أبوطالب مشرف الصالة، حيث تبين وجود كمية من أدوات التجميل عبارة عن 1000 عبوة ماسكرة و 100 علبه ماسك وجه بها 1950 كيس

و 100 علبه روج و 75 زجاجة روج مناشئ مختلفة وماركات عالمية مخفاة بين طيات ملابسه أسفل حقائبه .

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وتقدر قيمة التعويضات بحوالى 500 ألف جنيه .

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى تهرب جمركى رقم 50 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .