شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة يضبط 5 طن لحوم ودجاج فاسدة قبل توزيعها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لمدير مديرية التموين، بضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطن القاهرى.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة تمكنت من ضبط 660 كيلو دجاج مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات وتحرير محضر رقم 3207 قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث وذلك للبيع دجاج مجمد بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة .

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وقال الدكتور عبدالنعيم حامد محمود، القائم بأعمال مدير المديرية، إن الحملات تمكنت من ضبط 1.5 طن لحوم مختلفة على ذمة المحضر رقم 8895 قسم شرطة السيدة زينب غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ ايضا على 700كجم كبدة منهية الصلاحية .

وأشار الدكتور عبد النعيم حامد أن الجهات الرقابية بالمديرية حررت محضر ضد صاحب ثلاجة وحيازته 3.25 طن لحوم منتهية الصلاحية ومواد غذائية بدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ولفت إلى أنه تم تحرير محاضر لأصحاب المحال لمخالفتهم القانون 281 سنة 1994 والقرار 113 لسنة 1994 وتم عرضهم على النيابة للتصرف.