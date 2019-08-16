بطريرك الكاثوليك يعزى سفير الفاتيكان بالقاهرة فى وفاة والدته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، بتعازى الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، للمطران برورنو موزارو سفير الفاتيكان لدى القاهرة، فى وفاة والدته فيولتا أكوللى. وقدم البطريرك تعازي الكنيسة والمطارنة والكهنة والرهبان والراهبات متمنين أن يسكن الله روحها فردوس النعيم، وأن يعزي أسرتها بالصبر والسكينة Advertisements كانت الكنيسة الكاثوليكية قد احتفلت أمس بعيد السيدة العذراء مريم المعروف باسم عيد انتقال العذراء بالروح والجسد، حيث ترأس مطارنة الكنيسة الكاثوليكية قداسات العيد فى مختلف الكنائس والايبراشيات على مستوى الجمهورية.

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