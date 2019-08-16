بـ "كوكايين وحشيش".. ضبط سيدة ومسجل لاتجارهما بالمخدرات في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط عنصر إجرامي سبق اتهامه في 4 قضايا متنوعة) وبحوزته 65 جرام هيروين، كمية من مخدر الكوكايين المخدر وزنت 250 جرام، مبلغ مالي قدره 65000 جنيه، 3 هواتف محمول حال استقلاله إحدى السيارات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة نويبع بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط (سيدة) بإحدى نقاط التفتيش الأمنية، وبحوزتها (11) قطعة كبيرة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 1,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وذلك أثناء استقلالها سيارة أجرة، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.