محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أنهى عامل في العقد السادس من عمره، حياة ابنتيه ذبحا بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب، وذلك بعدما استدرجهما من منزله بالحوامدية لمنطقة زراعية وذبحهما وألقى جثتيهما في ترعة الحوامدية وأمكن القبض عليه.
اعترف "نصر.ع"، 60 سنة، بتفاصيل ارتكابه لجريمة قتل ابنتيه بالحوامدية بعد زعمه بشكه في سلوكهما وإلقاء جثتيهما بترعة الحوامدية.
وأضاف المتهم في اعترافاته أمام رجال المباحث بأنه عقد النية وقرر التخلص من ابنتيه بعدما أدخل الأهالي وجيران المنطقة التي يقيم بهما الشك لقلبه تجاه الفتاتين، مشيرا إلى أنه قام باستدراجهما لمنطقة زراعية وذبحهما وإلقاء جثتيهما بترعة الحوامدية.
كانت قوات الأمن بالجيزة قد عثرت على جثتين لفتاتين مذبوحتين بجوار ترعة بالحوامدية.
كانت هذه تفاصيل خبر "دبح البنات ورماهم في الترعة".. تفاصيل مقتل فتاتين على يد والدهما بالحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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