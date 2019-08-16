محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثتين لفتاتين مذبوحتين بجوار ترعة بالحوامدية. تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغ من الأهالي بالعثور جثتين لفتاتين مذبوحتين بجوار ترعة بالحوامدية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثتين لشقيقتين يقيمان بالحوامدية. وبإجراء التحريات تبين أن الفتاتين كانا على خلاف مع والدهما التي أكد تورط الأخير في التخلص منهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد العثور على جثث شقيقتين في ترعة بالحوامدية.. القبض على والدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.