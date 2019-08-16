رميا بالرصاص.. طالب يقتل عمه بسبب الخلاف علي الميراث بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

لقي عامل مصرعه إثر قيام نجل شقيقه بإطلاق النيران عليه، بسبب خلافات على الميراث بدائرة مركز القوصية بأسيوط، جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بشأن مقتل عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، إثر إصابته بطلق ناري.

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فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمه (طالب، مقيم بذات الناحية) حيث قام بالتعدي عليه بسلاح ناري كان بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته لخلافات عائلية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.