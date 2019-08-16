ضبط أجنبي‎ حاول تهريب كمية من خام الحشيش والطوابع المخدرة بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع شرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال قدومه للبلاد وبحوزته مواد مخدرة. كانت الإدارة قد ضبطت بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوس والسلطات الجمركية، (راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال وصوله للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي قادماً من إحدى الدول الأجنبية وبحوزته "زجاجة تحوي بداخلها كمية من مادة THC المخدرة (المادة الفعالة لمخدر الحشيش)، ( 6) أكياس لنبات المارجوانا المخدر، أقراص لمخدر (الإكستاسي)، (10) طوابع لمخدر (LSD)، عدد ( 23 ) بذرة لنبات المارجوانا المخدر، 12 سيجارة ملفوفة بداخلهم مخلوط التبغ ونبات المارجوانا المخدر، مطحنة بداخلها كمية من مخدر الحشيش، ( 2 ) خزان سيجارة إلكترونية ( إحداهما به سائل THC ، والآخر به كمية من نبات المارجوانا المخدر، سيجارة إلكترونية خاصة بتعاطي نبات المارجوانا المخدر، هاتف محمول. بمواجهته المتهم المضبوط أقر بحيازته للمضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة.

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