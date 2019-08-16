في يوم.. ضبط 850 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 850 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وأبز تلك القضايا ضبط ثلاثة من مسئولي المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان (محافظة الشرقية) لاستيلائهم على كمية من الدقيق البلدي (استخراج 82%) المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم من قبل الدولة قدرها (6,650) طن، بالتصرف فيها وبيعها في السوق السوداء وإهدار المال الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين محدودي الدخل وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كما أسفرت الحملات عن ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته بدائرة مركز شرطة بني سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها طن و800 كيلو جرام (ألبان) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، واحتوائها على حشرات وشوائب وأتربة وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الجمرك (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها ألف و270 عبوة (حلوى) مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها في شهر مايو 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.