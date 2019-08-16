حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في المنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. وتم القيام بحملة مكبرة بدائرة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وأسفرت الحملة عن تحقيق نتائج إيجابية، ففي مجال المرافق تم ضبط 25 كرسي، 7 ثلاجة، 4 ميزان، 4 فرش خردوات، 1 عربة تمر، 2 ونش، بإجمالي 43 مخالفة. وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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