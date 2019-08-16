برلمانية: إقرار قانون المحليات خلال دور الانعقاد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
قالت منى منير، عضو مجلس النواب، إن إقرار قانون المحليات سيكون خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان؛ حرصًا على استكمال الاستحقاق الدستوري واتخاذ خطوات جادة لإصلاح الوضع بالمحليات.
وأشارت النائبة، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن السبب في تأجيل القانون خلال أدوار الانعقاد الماضية، جاء بسبب عدم قدرة المنظومة على إجراء انتخابات محليات، إلا أن الحكومة اتخذت خطوات على أرض الواقع لتسهيل الاستعداد لإجراء هذه الانتخابات المهمة.
ولفتت إلى أن انتخابات المحليات والصلاحيات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية ستساهم في إصلاح الوضع للمحليات وإقرار اللامركزية المطلوبة لتسهيل اتخاذ القرار.
ونوهت إلى أنه من المتوقع بشكل كبير إحالة قانون الإدارة المحلية إلى الجلسة العامة خلال دور الانعقاد المقبل المقرر بدايته في أكتوبر المقبل.
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