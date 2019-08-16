محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر بدء تفعيل الجسر الجوي لعودة ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن غدا السبت بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.
وقال عبد الموجود في تصريحات صحفية اليوم إنه من المقرر أن تنطلق أولى رحلات العودة من مطار جدة إلى مطار القاهرة وتحمل ٦٩٠ حاجا من محافظتي الجيزة والدقهلية على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى ٣٠ أغسطس الجاري.
وأكد أنه تم تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات كما تتابع غرفة العمليات عمليات التفويج مع تسخير كافة الجهود لخدمة الحجيج.
وأشار إلى متابعة الحالات المحجوزة بالمستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية غدًا حتى 30 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.