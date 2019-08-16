أخبار مصر | حريق محدود في شارع المعز.. و"الآثار": الشارع آمن تمامًا ولا أضرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق محدود في شارع المعز.. و"الآثار": الشارع آمن تمامًا ولا أضرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب حريق محدود فجر اليوم في المنطقة المجاورة لسبيل خسرو الاثرى بشارع المعز لدين الله الفاطمي في أحد محلات البقالة.

ومن ناحيته أكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية سلامة المباني الأثرية في الشارع وأنها لم يصبها أي ضرر إثر نشوب الحريق.

وأوضح أنه توجه على الفور إلى الشارع مع فريق من مفتشيين آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار الذين اتخذوا كافة إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ علي الآثار المتواجدة في محيط المنطقة وأن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به آمنه بالكامل ولم تقع اية إصابات أو خسائر مادية وأن حركة شارع المعز طبيعية تماما.