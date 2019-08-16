أخبار مصر | "البعثة الطبية للحج": أول حاجة مصرية تضع مولودتها بإحدى مستشفيات السعودية وتسميها "مكة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البعثة الطبية للحج": أول حاجة مصرية تضع مولودتها بإحدى مستشفيات السعودية وتسميها "مكة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الجمعة، 56340 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 51011 حالات مرضية بمكة المكرمة، و4511 حالة في المدينة المنورة، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميًا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى دخول 169 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 119 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 50 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن،

كما تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 232 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

وفي سياق آخر زار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي بالسعودية، والمشرف على البعثة الطبية للحج، أول حاجة مصرية بعد أن وضعت مولودتها بمستشفي الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مساء أمس الخميس، للاطمئنان على حالتها الصحية هي وطفلتها.

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وأوضح "قنديل" أن الحاجة المصرية تدعي سماح زاكي أحمد مراد، وتبلغ من العمر 36 عامًا، من مدينة النوبارية، بمحافظة البحيرة، تابعة لبعثة وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن "البعثة الطبية"، بدأت بمتابعة حالتها منذ وصولها إلى الأراضي السعودية، مرورًا بأدائها لمناسك الحج في أماكن "المشاعر" بمنى وعرفات"، حتى أن وضعت مولودتها بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مساء أمس الخميس.

وأكد "قنديل" أن الولادة جاءت طبيعية تمامًا، وحالة الأم، والطفلة على ما يرام، وتتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر خروجهما من المستشفي، اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن المولودة "مكة"، هي الطفلة الرابعة للأم.

ومن جانبها أشادت الحاجة سماح، بالخدمات الطبية التى قدمتها البعثة الطبية لها طوال فترة تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حتى ولادتها، مؤكدة أن الفريق الطبى بالبعثة ظل يتابع حالتها الصحية لحظة بلحظة حتى موعد الولادة، موجهة الشكر لجميع أعضاء البعثة الطبية للحج.