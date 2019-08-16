أخبار مصر | محافظ الجيزة: طلاء العقارات شرط أساسي للتصالح في مخالفات البناء‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: طلاء العقارات شرط أساسي للتصالح في مخالفات البناء‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل محافظة الجيزة، طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، مؤكدا على تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وأهاب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر لتلاشي حملات إزالة المخالفات المقرر تنفيدها للعقارات المخالفة مؤكداً ان معدلات التقدم بالطلبات من المواطنين فى تزايد واضح، مشيراً ان حى العمرانية صاحب المركز الأعلى في استقبال طلبات المواطنين حتى الآن.

Advertisements

وأشار المحافظ إلى أنه تسهيلا على المواطنين يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

كما أكد المحافظ ان الالتزام بطلاء العقارات بالالوان المحددة من قبل المحافظة (البيج بدرجاته) يعد شرط اساسى للتصالح فى مخالفات البناء.

وكانت رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع قد تحددت لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا يتم دفع 500 جنيه رسوم وأكثر من ( 250 م2 وحتى 500 م2 ) يتم دفع 1000 جنيه بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2 ) يتم دفع رسوم 2000 جنيه وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2 ) يتم دفع 3000 جنيه رسوم أما أكثر من (2 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2 ) يتم دفع 4000 جنيه رسوم وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسوم.