أخبار مصر | تحويل 18 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين باليونان‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويل 18 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين باليونان‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا - باليونان، في الحصول علي تحويل اشتراكات 87 حالة حرجة بإجمالي مبلغ حوالي 973 ألف يورو، أي ما يعادل حوالي 18 مليون جنيه مصري تقريبا، مستحقات مصريين كانوا يعملون باليونان، من مؤسسة التأمين الاجتماعي "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من يناير إلي يونيو 2019.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزارة تواصلت مع مكتب التمثيل العمالي باليونان بخصوص هذا الموضوع ، حيث أشار المستشار العمالي أشرف فؤاد بأثينا، إلي أنه بذلك يصل عدد الحالات الحرجة السابق إرسالها هو 149 حالة منها :"33 حالة وفاة ، و88 شيخوخة و28 عجز" يتم العمل علي إنهاء إجراءات تحويل اشتراكاتها وتكون الأولوية لحالات الوفاة وعلي مراحل زمنية .

وقال : إنه وفقا لتقرير المستشار العمالي عن شهر يوليو 2019 فإن مكتب التمثيل العمالي بأثينا قام بتلقي 122 استفساراً عمالياً ، وشكوي واحدة تم حلها بالطرق الودية ، وقد بلغت المتحصلات المالية للشكاوي العمالية والقضايا المعلقة 115 ألفا و682 يورو ، أي ما يعادل حوالي مليونين جنيه مصري تقريبا.