أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: غدا تفويج حجيج الجمعيات الأهلية لأرض الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بالتضامن: غدا تفويج حجيج الجمعيات الأهلية لأرض الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، بأن غدا السبت سيشهد بدء تفعيل الجسر الجوى لعودة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية إلى أرض الوطن بعد الإنتهاء من أداء مناسك الحج، حيث من المقرر أن تنطلق أولى رحلات العودة من مطار جدة إلى مطار القاهرة وتحمل 690 حاجا من محافظتى الجيزة والدقهلية على ان تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى 30 من أغسطس الجارى.

وأكد "عبد الموجود" أنه تم تفعيل لجان المطار ودعمه بأعضاء البعثة لتتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات كما تتابع غرفة العمليات عمليات التفويج مع تسخير كافة الجهود لخدمة الحجيج.

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وكان "عبد الموجود" قد عقد سلسلة أجتماعات مكثفة مع أعضاء بعثة الحج والمشرفين لرفع درجة الاستعدادات لبدء عمليات التفويج، حيث وجه بضرورة بذل الجهود لخدمة الحجيج، حيث تم منح أعضاء البعثة الصلاحيات اللأزمة لأداء مهمتهم بسهولة ويسر كما وجه عبد الموجود المشرفين إلى ضرورة التأكيد على الحجيج بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالاوزان والتواجد بالمطارات بوقت كافى تنفيذا للتعليمات الصادرة.

وأضاف "عبد الموجود" أن اليوم الجمعة سيشهد تفويج ٨٢٤ حاجا من ضيوف الرحمن من محافظات القاهرة والشرقية و الوادى الجديد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة فى إطار التفويجات الداخلية بالاراضى المقدسة، وذلك لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وعدد من المزارات الشريفة.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات.

ويتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.