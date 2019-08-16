أخبار مصر | "مدبولي" يتابع تطبيق الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلي لطلبة الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتابع تطبيق الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلي لطلبة الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتطبيق الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلي لجميع طلبة الجامعات في كافة التخصصات العلمية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار: يشمل التطوير زيادة سرعة اتصال الجامعات من 3 جيجا بت/ث إلى 15 جيجا بت/ث وربط جميع الكليات الحكومية بكابلات ألياف ضوئية Fiber Optics وتطوير مراكز البيانات الخاصة بالجامعات الحكومية بالإضافة إلى مركز بيانات شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء 20 مركز اختبارات إلكترونية كمرحلة أولى بالجامعات التي تتضمن كليات الطب البشري.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإجراء ثلاث تجارب لتطبيق الاختبارات المعرفية الموحدة علي عدد 5 كليات طب، ووصل إجمالي أعداد الطلاب إلى ٥٠٠ طالب يوم ١٥ أغسطس ٢٠١٨ ثم علي عدد21 كلية طب، ووصل إجمالي أعداد الطلاب إلي ٣٢٠٠ طالب يوم ٧ مارس ٢٠١٩، وأخيرا على طلبة كليات القطاعات الصحية (الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي - التمريض) بعدد يصل إلي 81 كلية بإجمالي 33 جامعة منها 18 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، وكذلك الجامعات الخاصة ووصل إجمالي أعداد الطلاب إلي ٨٦٠٠ طالب، وذلك يومي الإثنين 22 يوليو ويوم الخميس 25 يوليو ٢٠١٩.