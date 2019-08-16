أخبار مصر | "مصر للطيران" تكثف رحلاتها غدا لبدء عودة حجاج القرعة و"التضامن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تكثف رحلاتها غدا لبدء عودة حجاج القرعة و"التضامن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مصر للطيران جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة حيث يشهد اليوم الجمعة تشغيل 4 رحلات من جدة إلى القاهرة على متنهم حوالي 950 حاجا من حجاج السياحة والهيئات بخلاف رحلات العمل، أما غدا السبت فيشهد بداية عودة حجاج القرعة وجمعيات التضامن الاجتماعي.

وتكثف الشركة رحلاتها لنقل 2250 حاجا على متن 13 رحلة جوية جميعهم من مطار جدة من حجاج قرعة وتضامن الجيزة وتضامن الدقهلية وحجاج أجانب وترانزيت وعدة هيئات وحجاج باماكو بمالي.