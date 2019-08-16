أخبار مصر | صور نادرة "للأمير الصوفي" أثناء طوافه بالكعبة المشرفة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور نادرة "للأمير الصوفي" أثناء طوافه بالكعبة المشرفة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية بالدكتور ولاء بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، على هامش معرض "يا رايحين للنبي الغالي" والذي انطلق وسيستمر لمدة شهر بمناسبة أعياد الأضحي وموسم الحج المبارك.

وقال بدوي في تصريحات للفجر، إن أبرز القطع بالمعرض الذي يضم عدد من القطع الآثرية النادرة صورتين للأمير محمد علي توفيق إحداهما أثناء نزوله من فندق مصر بمكة المكرمة وتوجهه لآداء مراسم الحج.

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والثانية وهو يطوف حول الكعبة المشرفة، حيث كان في استقباله كبار رجال المملكة حيث كان الأمير هو الوصي على عرش مصر في ذلك الوقت.

وأشار بدوي إلى أن الأمير محمد علي توفيق اشتهر بميوله الصوفية، وله كتابات في هذا المجال ومقتنيات عدة تدل على توجهاته الصوفية.