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أخبار مصر | الحكومة تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على التفاصيل

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة المصرية عبر البوابة الرسمية لها على الإنترنت، عن عدد من الوظائف الخالية نعرضها فيما يلى:-

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

رئيس الادارة المركزية للمشروعات التعدينية

مدير عام الادارة العامة للحفر الآلى والاعمال المنجمية

مدير عام الادارة العامة للجيولوجيا الاقليمية

مدير عام الادارة العامة لشئون المالية

جامعة الإسكندرية

أمين الجامعة المساعد للشئون الادارية

أمين كلية الآداب

جامعة الازهر

رئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية و التغذية

مدير عام مكتب رئيس الجامعة

مدير عام شئون التعليم

مدير عام شئون التعليم والطلاب فرع البنات

مدير عام الشئون المالية و الادارية بطنطا

مدير عام الشئون المالية و الادارية فرع البنات

مدير عام العلاقات العلمية والثقافية

مدير عام شئون التعليم والطلاب فرع أسيوط

مدير عام الشئون المالية و الادارية بأسيوط

مدير عام الشئون القانونية

مدير عام الشئون الادارية

مدير عام الدراسات العليا والبحوث

مدير عام الإدارة العامة للمكتبات والوثائق

مدير عام الامن الجامعي

مدير عام الدراسات العليا بالوجه البحري

امين مساعد الجامعة

امين مساعد الجامعة فرع طنطا

امين مساعد الجامعة فرع البنات

امين كلية اللغة العربية القاهرة

امين كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

امين كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة

امين كلية التربية بنين القاهرة

امين كلية التجارة بنين القاهرة

جامعة الزقازيق

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مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

جامعة عين شمس

امين كلية الطب

امين كلية التربية

مدير عام المكتب الفنى للسيد رئيس الجامعة

صــندوق تمــويــل المســاكــن

مـديــر عــام الشئــون العقاريــــــة

محافظة الأقصر

رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام

مدير عام الادارة العامة للأعلام

مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل

مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الفيوم

مدير عام مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الفيوم

مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء

وكيل مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء

مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

مدير عام التعليم العام

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى

مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية

مدير عام الإدارة العامة للتدريب

مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الأقصر

مدير عام الإدارة العامة للتدريب الاداري

مُديرية الطب البيطري بمُحافظة الغربية

مُدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي

مصلحة دمغ المصوغات والموازين

مدير عام المصوغات والمعادن الثمينه

مدير عام الموازين والمقاييس والمكاييل

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير عام الأمن

هيئة ميناء دمياط

مدير عام الإدارة العامة لحركة السفن والميناء النهري

مدير عام الإدارة العامة للاستثمار

للمزيد من التفاصيل وموعد التقديم يرجى الضغط هنا

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