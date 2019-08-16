أخبار مصر | نشاط مكثف لحزب الحرية المصري من مطروح حتى الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشاط مكثف لحزب الحرية المصري من مطروح حتى الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل حزب الحرية المصرى نشاطاته المكثفة والالتحام بالجماهير بمختلف المحافظات وذلك فى ضوء تكليفات الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري لقيادات وكوادر الحزب بالتواجد دائما بين الجماهير والمشاركة مع مختلف الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات والقضايا الجماهيرية التى تواجه المواطنون إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية المجانية لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل والاستمرار فى افتتاح المقرات الجديدة للحزب بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وفى محافظة مطروح بدأت اليوم الجمعة الدورة التدريبية المجانية والتى تقام تحت عنوان تأهيل الشباب لاختراق سوق العمل وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

وأكد المستشار ياسر لطفى غنيم الامين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة مطروح، أنه يتم تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع نقابة العاملين بالتنمية البشرية وعلى جانب اخر قام عدد من قيادات حزب الحرية المصرى بافتتاح المقر الجديد للحزب بأمانة مركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر بحضور الأمين العام للحزب بالأقصر سمير العنجاوى ومحمد جلال الأمين العام المساعد بالأقصر ومحمود أحمد الصادق أمين عام مركز ارمنت وقيادات وكوادر الحزب بمحافظة الاقصر، وقدم الحاضرون الشكر لأمانة مركز القرنة بقيادة احمد حمزة على حسن تجهيز المقر الجديد للحزب بالقرنة.