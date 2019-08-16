أخبار مصر | عاجل.. الصحة: كافة فصائل الدم ومشتقاته متوفرة بجميع المستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصحة: كافة فصائل الدم ومشتقاته متوفرة بجميع المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة، إن كافة فصائل الدم ومشتقاتة متوفرة بجميع المستشفيات ويتم صرفها للمرضى بالمجان، مؤكدة أن بنوك الدم الإقليمية حريصة على تأمين المخزون الاستراتيجى من فصائل الدم بالجمهورية.

وأكدت إدارة المستشفيات بقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أنه تم التنبية على الأطباء بالتواجد فى المستشفيات وأقسام الطوارئ والرعايات الحرجة والحضانات، منوهة إلى أن مديرى المستشفيات ونوابهم سيتابعون المستشفيات على مدار الساعة.

وأضافت أن خط الطوارى 137 يعمل على مدار الساعة ويستقبل مكالمات المصريين ويتجاوب معها خاصة الحالات الطارئة.