أخبار مصر | عاجل.. بيان لوزارة الزراعة بشأن استيراد القمح من روسيا بعد الانفجار الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان لوزارة الزراعة بشأن استيراد القمح من روسيا بعد الانفجار الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعية المستوردة وأن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب (بما فيها القمح) والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي قد تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، وهذه اجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.

وبحسب بيان تم نشره على صفحة مجلس الوزراء، تم تكليف أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روسيا للتأكد من عدم تآثر المناطق الزراعية في روسيا من اثار الانفجار الاخير حتى يتسني اتخاذ أي إجراءات إضافية إذا لزم الامر.

أما فيما يخص الفحص الاشعاع، قال العطار، إن ذلك يتم من خلال تحليل عينات من الشحنات الواردة عن طريق هيئة الطاقه الذرية وهي الجهة المعنية بذلك، وتتم هذه التحاليل بصفة روتينية على شحنات القمح الوارد من كل الدول التي بها نشاط نووي ومن بينها روسيا.