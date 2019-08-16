أخبار مصر | بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الجمعة: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الجمعة: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة علي السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.