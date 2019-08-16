أخبار مصر | أخصائي تجميل أسنان: القلق والخوف يؤديان إلى الإصابة بالسرطان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخصائي تجميل أسنان: القلق والخوف يؤديان إلى الإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور باسم السواح، أخصائي تجميل الأسنان، إن بناء الإنسان هو أساس مسيرة التنمية المستدامة للمجتمعات فى عصرنا الحالي لذا وجب الحديث عن بعض الأمراض والعوائق التى تعرقل هذه المسيرة؛ للحفاظ على الفكر الايجابي المتحضر وتعديل السلوكيات السلبية وتصحيح المفاهيم والثقافات المغلوطة عن الجسد والنفس البشرية.

وأضاف السواح، خلال إحدى المحاضرات العلمية، أن أهم هذه الأمراض والتي جاءت نتيجة انتشار أمراض العصر، هى: القلق، الخوف، فقدان الأمل، عدم التسامح، إحساس دائم بالعيش فى المجهول، الانغلاق على الذات، وكلها أمراض خطيرة، واصفا إيها بسرطانات العصر الحالي والقادم؛ لأنها تتغلغل فى أجسامنا وعقولنا وتنتشر، كما أنها السبب الحقيقي وراء زيادة معدلات الإصابة بالسرطان الحقيقي، ومن هنا جاءت سلسلة من المحاضرات الطبية بصبغة تنموية تحت عنوان "التأقلم العصبي وبناء الدول".

وأكد السواح، على أن الهدف من هذه المحاضرات، طرح الجديد من العلم الذي يمكن الفرد عن طريق مجموعة المهارات الفكرية والسلوكية، من القضاء بسهولة على هذه الأمراض، التى هى أخطر من أى عدو يهدد مجتمعاتنا.