مصر | "شهيد لقمة العيش".. ضبط عاطلين لقتلهما سائق توكتوك في الخانكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شهيد لقمة العيش".. ضبط عاطلين لقتلهما سائق توكتوك في الخانكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل، مُقيمة عرب العليقات بدائرة المركز) بغياب نجلها (طالب، 16 سنة) عقب خروجه من مسكنهما للعمل على مركبة "توك توك" خاصتها.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية توصلت جهوده إلى إنطباق أوصاف جثة تم إنتشالها من مياه "رشاح" عزبة الرمل بدائرة المركز مع أوصاف المُبلغ بغيابه.. كما أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين ( سبق إتهام أحدهما فى 3 قضايا سرقة).



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وقررا بقيام أحدهما بإستدراج المجنى عليه وإستقلا مركبة "التوك توك "برفقته ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة إدعيا بسماع صوت بجرف الرشاح وحال نزولهم لإستطلاع الأمر قام أحدهما بدفع المجنى عليه عدة مرات بمياه الرشاح حتى تأكدا من غرقه وإستوليا على مركبة "التوك توك " وهاتفه المحمول وهربا.



وتم بإرشاد المتهمان ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل، سن 38، مُقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة) والذى أمكن ضبطه وأرشدا عن مبلغ 3100 جنيه حصيلة بيع مركبة "التوك توك"، وكذا ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميل آخر لهما سيئ النية (عامل، سن 19، سبق إتهامه فى قضية "سرقة مسكن"، ومُقيم بدائرة قسم قها) وأمكن ضبطه.



وكما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.