مصر | بعد مطاردة مع الشرطة.. سقوط عنصر إجرامي وبحوزته كمية من الحشيش والأفيون بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مطاردة مع الشرطة.. سقوط عنصر إجرامي وبحوزته كمية من الحشيش والأفيون بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بشن حملة أمنية مكبرة ناحية قرية بني قرة دائرة مركز شرطة القوصية.

وحال مشاهدة القوات لأحد العناصر الإجرامية الخطرة - مقيم بذات الناحية- سبق اتهامه في عدد 28 قضية (مخدرات، سلاح، مقاومة سلطات، تبديد ) وسبق الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 قضايا بادر المذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاههم من سلاح نارى كان بحوزته فبادلته القوات على الفور بالمثل، ونتج عن ذلك إصابته بطلق ناري، وضبط بحوزته (بندقية آلية وخزينتين وعدد 7 طلقات نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جرام، ميزان حساس، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول )، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه تحت الحراسة اللازمة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.