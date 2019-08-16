مصر | خلال 24 ساعة.. حملة أمنية مكبرة تضبط 114 قضية مخدرات بحوزة 122 متهما

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 38 قطعة سلاح نارى بحوزة 35 متهما).. وذلك على النحو التالى:-6 بنادق آلية.بندقية رصاص.3 بنادق خرطوش.4 طبنجات.24 فرد محلى.67 طلقة مختلفة الأعيرة.5 خزينة متنوعة.218 قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 36352 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:108 حكم جناية.9434 حكم حبس جزئى.1786 حكم حبس مستأنف.19548حكم غرامة.5476 حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (114) قضية مخدرات بحوزة (122) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (3،914 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (338 جرام ).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 260 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 185 جرام).

عدد (2387) قرص مخدر.