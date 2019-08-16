مصر | خلال 24 ساعة.. حملة أمنية مكبرة تضبط 114 قضية مخدرات بحوزة 122 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. حملة أمنية مكبرة تضبط 114 قضية مخدرات بحوزة 122 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 38 قطعة سلاح نارى بحوزة 35 متهما).. وذلك على النحو التالى:-
6 بنادق آلية.
بندقية رصاص.
3 بنادق خرطوش.
4 طبنجات.
24 فرد محلى.
67 طلقة مختلفة الأعيرة.
5 خزينة متنوعة.
218 قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 36352 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
108 حكم جناية.
9434 حكم حبس جزئى.
1786 حكم حبس مستأنف.
19548حكم غرامة.
5476 حكم مخالفة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (114) قضية مخدرات بحوزة (122) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،150 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (3،914 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (338 جرام ).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 260 جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 185 جرام).
عدد (2387) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المطلوبين والمراقبين الهاربين: ضبط (35) متهم.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (5) متهمين، إرتكبوا (6) حوادث متنوع.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (337) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (73) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (19628) مخالفة مرورية متنوعة، (786) مخالفة مرافق متنوعة، (11) قضية بيئة.
فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (20) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.