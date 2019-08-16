مصر | ضبط 537 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 537 قضية تموينية متنوعة.. خلال 24 ساعة..أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مالك محل ومخزن غير مرخص لتجارة السجائر، بدائرة قسم شرطة إمبابة بـمحافظة الجيزة لحيازته (10100)عبوة من سلعة "السجائر والمعسل" مهربة من سداد الرسوم الجمركية والخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر) وكذا كميات من سلعة (السجائر) المغشوشة والمقلدة ومدون عليها أسماء تجارية، وكذا ( 30 كيلو جرام "معسل") معبأة داخل عبوات مهربة من سداد الرسوم الجمركية بدون مستندات "مجهولة المصدر".

ضبط صاحب محل لبيع السجائر المستوردة وآخر، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بـ(محافظة القاهرة) لحيازتهما(10000)عشرة آلاف عبوة (سجائر مختلفة الأنواع)، (45) عبوة من "تبغ سجائر – فلاتر سجائر) معدة للتصنيع مهربة من سداد الرسوم الجمركية "مجهولة المصدر".

ضبط مالك مخبز بلدى، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بـ(محافظة القاهرة) لتصرفه فى (23،400 ثلاثة وعشرون طن وأربعمائة كيلو جرام "دقيق بلدى") ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز والإستيلاء على أموال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة

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ضبط مسئول محل بدال تموينى، بدائرة قسم شرطة التبين بـ(محافظة القاهرة) لتجميعه (1 واحد طن "سكر تموينى" – 540 خمسمائة وأربعون عبوة "زيت تموينى") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء.

ضبط 537 قضية تموينية متنوعة.. أبرزها الآتى:-

ضبط 2 قضية إسطوانات بوتاجاز.

ضبط 12 قضية دقيق وأقماح.. ضبط خلالها 48،675 طن دقيق.

ضبط 88 قضية فى مجال مخالفات المخابز.

ضبط 2 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية

ضبط خلالها (1طن سكر- 660 عبوة زيت).

ضبط 28 قضية فى مجال الغش الغذائى وغير الغذائى.

ضبط 325 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص).

ضبط 59 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (862 كيلو جرام).

ضبط 19 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

ضبط واحد قضية فى مجال الثروة الحيوانية.. ضبط خلالها (3 طن أعلاف).



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.