مصر | ضبط "ديلر مخدرات" وبحوزته كيلو بانجو في دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "ديلر مخدرات" وبحوزته كيلو بانجو في دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامي ( له معلومات جنائية مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "مخدرات") وبحوزته (طبنجة - عدد من الطلقات من ذات العيار - 12،5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.